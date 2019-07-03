«Цифра не заменит свободу»: Путин призвал не забывать о роли народа как источника власти

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками международного форума «Развитие парламентаризма».
Глава государства отметил позитивную роль новых технологий в повышении «открытости и демократизации общественной и политической жизни», совершенствовании демократических институтов.
Российский лидер добавил, что попытки монополизировать информационное пространство в мире и «присвоить право на истину» недопустимы. По его словам, нежелание ряда государств принять переход мира к многополярности приводит к конфронтации.
Форум «Развитие парламентаризма» стартовал в Москве 1 июля, в нем участвуют около 800 парламентариев и экспертов из 132 стран, а также руководители Парламентской ассамблеи Совета Европы разных лет.
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