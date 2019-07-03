«Цифра не заменит свободу»: Путин призвал не забывать о роли народа как источника власти

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками международного форума «Развитие парламентаризма».

Глава государства отметил позитивную роль новых технологий в повышении «открытости и демократизации общественной и политической жизни», совершенствовании демократических институтов.

«Новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни, укреплении демократических институтов, но в том случае, если мы будем помнить о главном, что „цифра“ не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права — в основе основ», — заявил президент.

Российский лидер добавил, что попытки монополизировать информационное пространство в мире и «присвоить право на истину» недопустимы. По его словам, нежелание ряда государств принять переход мира к многополярности приводит к конфронтации.

Форум «Развитие парламентаризма» стартовал в Москве 1 июля, в нем участвуют около 800 парламентариев и экспертов из 132 стран, а также руководители Парламентской ассамблеи Совета Европы разных лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о восстановлении полномочий России в ПАСЕ несмотря на украинский демарш.