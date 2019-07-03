«Без полотенца никак?»: Натренированный торс Костюшкина впечатлил фанаток

Российский певец Стас Костюшкин показал результат упорных тренировок на фотографии из раздевалки фитнес-клуба.
Затея артиста сработала — в комментариях появились восторженные возгласы:
«Вот она любовь🖤»;
«А вот интересно, без полотенца никак?......»;
«Схуднул что ли?»;
«🙌Сколько труда👏👏👏👏👏»;
Фото: Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне
Были и те, кто тонко «поддел» Костюшкина:
«Не Карузо Стас конечно.
И не жив, как Виктор Цой.
Все, что мимо нот успешно,
Компенсирует мышцой».
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