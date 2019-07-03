«Без полотенца никак?»: Натренированный торс Костюшкина впечатлил фанаток

, 18:14 Фото 225

Звезда отечественной эстрады продемонстрировал результат кропотливой работы в спортзале.

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Фото, видео : Instagram @stas_kostyushkin_official

Российский певец Стас Костюшкин показал результат упорных тренировок на фотографии из раздевалки фитнес-клуба.

«Да что это за жизнь, без фотошопа 😂😂😂😂😂», — гласит ироничная подпись к полуголому снимку.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Затея артиста сработала — в комментариях появились восторженные возгласы:

«Вот она любовь🖤»;

«А вот интересно, без полотенца никак?......»;

«Схуднул что ли?»;

«🙌Сколько труда👏👏👏👏👏»;

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Были и те, кто тонко «поддел» Костюшкина:

«Не Карузо Стас конечно.

И не жив, как Виктор Цой.

Все, что мимо нот успешно,

Компенсирует мышцой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об Алексее Воробьеве, который пофилософствовал в полуголом виде.

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