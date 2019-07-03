С кем останется дочь Аршавина после развода с супругой

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьминой. Бракоразводный процесс состоялся в Красносельском районном суде Петербурга в среду, 3 июля.

«Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное», — цитирует агентство адвоката Аршавина — Викторию Савицкую. Также юрист отметила, что, согласно решению суда, двухлетняя дочь спортсмена и Казьминой останется с матерью.

По условиям развода Аршавин будет отдавать на алименты около 300 тысяч рублей. Кроме того, взыскано 64 тысячи 400 рублей в месяц на содержание Алисы Казьминой. Раздел имущества состоится позднее.

О проблемах в семье Андрея Аршавина стало известно после появления в сети скана заявления его супруги в полицию. По словам девушки, Аршавин ей угрожал. Кроме того, он якобы забрал у жены автомобиль.

Экс-футболист сборной России, у которого трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской, женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок Аршавина и Алисы Казьминой не может попасть в детсад.