Двухлетняя дочь Аршавина не может попасть в детсад из-за отсутствия прописки

Супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса не может устроить их двухлетнюю дочь Есению в детский сад, так как у ребенка нет петербургской прописки. Об этом сообщил адвокат женщины Александр Добровинский.

«Ребенок нигде не прописан, нет жилья, где можно прописать ребенка. Возникли проблемы с устройством в детский садик, не берут без прописки никуда. И в школу, наверное, через несколько лет не возьмут», — сказал он.

Адвокат добавил, что Аршавин погасил перед супругой всю задолженность по алиментам.

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Вместе с тем защита спортсмена попросила суд проверить его доходы в соседней стране, где он как раз и закончил карьеру, «так как из открытых источников стало известно, что у господина Аршавина в Казахстане есть ИНН, и, соответственно, он платит там налоги».

Очередное заседание Красносельского районного суда Санкт-Петербурга по бракоразводному процессу состоится 3 июля.

Ранее суд запретил Аршавину покидать страну из-за крупной задолженности по алиментам на дочь.