Пользователи жалуются на проблемы в работе множества сайтов

, 19:12 33

На одном из крупнейших в мире DNS-серверов Cloudflare произошел крупный сбой, в результате которого возникли неполадки в работе других сервисов.

Фото : www.globallookpress.com

На одном из крупнейших сервисов доставки контента и защиты сайтов Cloudflare произошел крупный сбой. Судя по данным портала Downdetector, неполадки возникли примерно в 16:40 по московскому времени, во вторник, 2 июля.

Согласно информации сервиса, с проблемами в работе Cloudflare, столкнулись юзеры во многих странах, в том числе в России, Китае, США, Великобритании, Франции, Польше. Из-за «падения» сервиса на некоторое время стали недоступны множество популярных сайтов, среди них — музыкальный сервис Soundcloud, криптобиржа Coinbase, сам Downdetector и мессенджер Discord.

Сбой продлился около 30 минут. Сейчас работа Cloudflare восстанавливается. Неполадки в производительности многих сайтов уже устранены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи мессенджера WhatsApp жаловались на масштабный сбой в его работе.

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