Звезда сериала «Ольга» жалуется на приставания в метро

, 20:27 22

Ксения Суркова устала объяснять фанатам, что она — не Анька.

Фото : Instagram @surkovaxenia

Ксения Суркова — звезда сериала «Ольга» — жалуется, что не может спокойно проехать в метро. Поклонники постоянно хотят сфотографироваться с ней или получить заветный автограф. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro. На экране актриса сыграла роль дочки главной героини — 18-летнюю Аню.

Однако 30-летняя Ксения Суркова отмечает, что всенародная любовь не дает ей новых ролей и работы. К тому же, фанаты не могут разграничить образ артистки и ее саму. Юные поклонники разговаривают с Ксенией так, как будто бы она действительно быдловатая малолетняя девчонка.

«Чо? Эй! Поехали, покатаемся»— с такими предложениями иногда подходят к Сурковой.

Сергей Лазарев рассказал про «свидание вслепую», на котором встретил любовь

Сама артистка признается — ей сложно играть роль Аньки еще и на улице. Актриса вежливо объясняет людям, что героиня из сериала абсолютно противоположна ей в реальной жизни. Иногда Ксении Сурковой приходится надевать неприглядную одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Актрису веселит, когда ее молодые поклонники не могут поверить — вместо рыжей Аньки-оторвы из сериала, они знакомятся с «тетенькой и даже занудной бабкой» Ксенией Сурковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Троянова из сериала «Ольга» участвовала в скандале на съемочной площадке.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Последние новости

20:29
Видео: Гроза с сильным ливнем обрушилась на Петербург
20:27
Звезда сериала «Ольга» жалуется на приставания в метро
20:17
Минсельхоз планирует начать контролировать сбор ягод и грибов
20:13
Не худела! Нетребко сделала откровенное признание и выложила провокационные фото
20:04
Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера
19:49
Опустились на дно: В Черном море установили памятник Кокорину и Мамаеву — фото

Сейчас читают

«Прости, что не с тобой»: Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова
Закрутили роман? Ивакова и Ефремов появились вместе на свадьбе у Топалова — видео
Фото: Фура пробила ограждения и повисла над ж/д путями в Петербурге

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге