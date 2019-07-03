Звезда сериала «Ольга» жалуется на приставания в метро

Ксения Суркова — звезда сериала «Ольга» — жалуется, что не может спокойно проехать в метро. Поклонники постоянно хотят сфотографироваться с ней или получить заветный автограф. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro. На экране актриса сыграла роль дочки главной героини — 18-летнюю Аню.

Однако 30-летняя Ксения Суркова отмечает, что всенародная любовь не дает ей новых ролей и работы. К тому же, фанаты не могут разграничить образ артистки и ее саму. Юные поклонники разговаривают с Ксенией так, как будто бы она действительно быдловатая малолетняя девчонка.

«Чо? Эй! Поехали, покатаемся», — с такими предложениями иногда подходят к Сурковой.

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Сама артистка признается — ей сложно играть роль Аньки еще и на улице. Актриса вежливо объясняет людям, что героиня из сериала абсолютно противоположна ей в реальной жизни. Иногда Ксении Сурковой приходится надевать неприглядную одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Актрису веселит, когда ее молодые поклонники не могут поверить — вместо рыжей Аньки-оторвы из сериала, они знакомятся с «тетенькой и даже занудной бабкой» Ксенией Сурковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Троянова из сериала «Ольга» участвовала в скандале на съемочной площадке.