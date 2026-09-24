«Конфликт любви и войны»: Олег Савостюк о своей роли в «Рыцарях Сорока Островов»

Актер Савостюк назвал историю «Рыцарей Сорока Островов» конфликтом войны и любви

Олег Савостюк в интервью 5-tv.ru поделился впечатлениями о работе над новым проектом Национальной Медиа Группы (НМГ) «Рыцари Сорока Островов» — сериале по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко.

По мнению молодого актера, произведение, увидевшее свет еще в начале девяностых, не теряет своей актуальности по сей день. В первую очередь, отметил Савостюк, животрепещущей темой остается конфликт поколений — «постоянная воинственность молодых и немолодых людей».

«Подростки, молодые люди, оказываются в запертом пространстве и в такой очень воинственной атмосфере. Есть выбор: любовь или война. Все очень концентрированно, все очень остро и ярко», — сказал актер на мероприятии в честь старта нового сезона Института развития интернета (ИРИ).

Рассуждая о том, можно ли когда-либо преодолеть противостояние между отцами и детьми, актер подчеркнул, что решение проблемы — «дело домашнее». Каждый в силах справиться с бедой в рамках собственной семьи и в рамках своего восприятия окружающей действительности.

«Можно менять все вокруг себя. И ты — это то, что вокруг тебя. Поэтому можно бороться, можно не бороться, можно быть воспитанным, культурным, каким угодно человеком, но в сердце выбрать все-таки войну», — добавил артист.

Сериал «Рыцари сорока островов» — экранизация дебютного романа Сергея Лукьяненко, снятая студиями INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» при поддержке ИРИ. Съемки проходили с мая по август 2026 года в Москве. Тизер вышел 23 сентября 2026 года, точная дата премьеры пока не объявлена. Режиссером выступил Егор Чичканов, а сценарий написали сам Лукьяненко и команда соавторов.

Главные роли подростков исполнили Никита Кологривый, Полина Гухман, Артем Кошман, Вероника Устимова, Олег Савостюк и другие молодые актеры, а их родителей сыграли Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Сюжет рассказывает о школьнике Диме, который отправляется в мир Сорока Островов — прекрасный, но непрерывно воюющий архипелаг, где каждый день приходится сражаться за выживание с мечом в руке.

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