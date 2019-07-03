Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Президент РФ Владимир Путин присвоил чрезвычайной ситуации с паводком в Иркутской области федеральный уровень. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

В подписанном главой государства документе говорится о привлечении военных к ликвидации последствий наводнения и установлении «особого уровня реагирования». Российский лидер также поручил правительству выделить населению средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного жилья, а тем, чьи дома признаны непригодными для дальнейшего проживания, деньги на покупку нового.

Кроме того, сельскохозяйственным производителям предоставят субсидии для компенсации потерь в связи с ЧС. В пострадавших от наводнения районах поручено принять комплекс мер с целью не допустить рост цен на продовольственные товары.

«Правительству Российской Федерации ежемесячно докладывать Президенту Российской Федерации о ходе реализации настоящего Указа», — говорится в документе.

3 июля число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек. Подтопленными остаются около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте.