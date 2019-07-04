Вторая волна: Усилившиеся дожди угрожают новым деревням в Иркутской области

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В ближайшие дни ожидается подъем воды в реках Белая, Китой, Уда, Витим. Ежедневно военные вертолеты проводят авиаразведку.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 31

До 20 человек возросло число жертв паводка. Судьба 15-ти пока неизвестна. Это последние данные МЧС. Стихия не оставляет регион. Сегодня паводок дошел еще до двух сел.

В ближайшие дни прогнозируются сильные дожди и очередной подъем рек. В зоне бедствия окажутся новые деревни. При этом люди в пострадавших районах еще не успели получить компенсацию и финансовую поддержку за первую волну разрушений.

Вчера Тулун, сегодня Тайшетский район Иркутской области. Теперь там повысился уровень воды в реке Уда. Эвакуируют два пригородных поселка. Вывозят детей и стариков, всего около 30 человек. В зоне паводка активно действуют военные. Именно их вертолеты — сегодня основная рабочая сила в спасательной операции.

4 и 5 июля ожидается подъем воды в реках Белая, Китой, Уда, Витим. Это значит, что все деревни по берегам — в группе риска. Каждый день летчики выполняют авиаразведку. Около Тулуна ситуация постепенно нормализуется.

Станислав Григорьев передает из Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отряде «К-9», который объезжает пострадавшие участки в поисках домашних животных.

Тема:
Паводок в Иркутской области 31
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