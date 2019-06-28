Анастасия — взрослая дочь Кирилла Сафонова — опубликовала в Instagram новый снимок. На фотографии девушка полностью обнажилась. Однако поклонники не стали критиковать смелый поступок и по достоинству оценили фигуру 24-летней наследницы актера. Ценители отметили отличную работу фотографа и его чувство стиля.

Instagram @anastasiasaf

«Снимок стильный и не пошлый»;

«Очень чувственно»;

«Просто волшебно!» — пишут фанаты в комментариях.

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46-летний Кирилл Сафонов расстался с матерью Анастасии еще в 2001 году. Спустя несколько лет он познакомился со второй своей избранницей — певицей Александрой Савельевой. Этой весной у пары родился мальчик Леон. Дочь Сафонова от первого брака Анастасия была очень рада рождению брата.

Откровенная съемка наследницы актера прошла в Париже. Анастасия — модель. Она участвует в рекламных кампаниях популярных брендов. Манекенщица много путешествует из-за работы, однако всегда любит возвращаться домой — в Нью-Йорк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, жена Кирилла Сафонова рассказала, как ее муж отметит день рождения.