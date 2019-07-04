Шемякин завещал свое творческое наследие России

Михаил Шемякин хочет завещать все свое творческое наследие России. Об этом он сообщил Владимиру Путину на встрече в Кремле.

«Я считаю, что все, что я сделал за все эти годы, то, что я наработал, будучи выгнанным из Советского Союза с 50 долларами в кармане… Я создал и институт, и громадную библиотеку — собрание работ, автографов, начиная с Игоря Стравинского. Чтобы все это продолжало развиваться пока я жив, и все это, чтобы досталось России», — заявил художник.

Кроме того, Михаил Шемякин подарил президенту две книги со своими исследованиями и заметками. Обратил внимание на черно-белую фотографию Владимира Путина в молодости. Президент был приятно удивлен.

В ходе беседы глава государства также поинтересовался работой фонда, который был ранее создан в Санкт-Петербурге. Шемякин сообщил, что уже в течение 16 лет занимается образовательными программами, проводит научные выставки, а также как профессор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица скульптор ведет свою группу у студентов и аспирантов.

Как сообщал 5-tv.ru в четверг, 3 июля, Владимир Путин прибудет с однодневным визитом в Италию, где встретится с Папой Римским Франциском, а после отправится в Рим, где проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.