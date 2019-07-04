Facebook объявил о полном восстановлении работы соцсетей после сбоя

, 5:26 Фото 23

Проблемы 3 июля в течение нескольких часов испытывали пользователи из России, США, Великобритании, Германии и других стран.

Фото : www.globallookpress.com

Компания Facebook объявила о полном восстановлении работы своих социальных сетей и приложений после масштабного сбоя 3 июля.

«Ранее некоторые люди и компании испытывали проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов через наши приложения и платформы. С тех пор проблема решена, и мы вернулись на 100% для каждого. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте компании в Twitter.

Twitter @facebook

Похожее сообщение появилось и в Twitter соцсети Instagram, которая тоже принадлежит Facebook.

Twitter @instagram

Однако о причинах сбоя в работе сервисов по-прежнему ничего не сообщается. По информации ТАСС, представитель Facebook говорил ранее о некой ошибке, допущенной при техническом обслуживании, но детали не уточнил.

Как ранее писал 5-tv.ru, проблемы при попытке воспользоваться мессенджером WhatsApp или соцсетями Facebook и Instagram 3 июля в течение нескольких часов испытывали пользователи в России, Великобритании, США, Франции, Германии, и ряде других стран мира.

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