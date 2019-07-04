Видео: Путин назвал особенными отношения России и Италии

, 12:52 Эфирная новость 31

Российский лидер отметил, что страны смогли сохранить высокий уровень отношений в условия санкций.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Об отношениях с Западом, санкциях и укреплении взаимопонимания в Европе. Накануне официального визита в Италию президент России Владимир Путин дал подробное интервью крупнейшей газете Corriere della Sera. Президент решительно отверг все обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в Европе и заявил, что Россия заинтересована в восстановлении конструктивных взаимоотношений.

«Мы заинтересованы в восстановлении полнофор­матного взаимодействия России и ЕС, поддержании ми­ра, безопасности и стабильности на нашем общем кон­тиненте. И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей», — сказал Путин.

Итальянским журналистам Путин рассказал, что Россия всегда открыта к совместной работе с западными партнерами для противостояния реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик и киберпреступность.

К слову, о мировой безопасности Владимир Путин будет говорить сегодня в Ватикане. В рамках официального однодневного визита в Италию президент встретится с Папой Римским, и это, пожалуй, главный пункт программы. И его итогов ждут не только политики, но и простые итальянцы. Подробности из Вечного города в материале Надежды Алешкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин сформулировал условия диалога с Зеленским.

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