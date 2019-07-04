Государева дорога: Туристы смогут проехать по «царскому маршруту» из Петербурга в Москву

У туристов со всего мира с коро появится уникальная возможность проехать из Петербурга в Москву по «царскому маршруту». Проект так и называется «Государева дорога». Она будет проходить через Тверь, Новгород, Москву и Петербург.

Путешественникам предложат посетить места, где жили, отдыхали и охотились великие князья и цари. И везде туристов будут встречать уникальные памятники архитектуры. Одной из жемчужин станет Гатчина с ее уникальными дворцами и парками.

Соглашение о запуске масштабного проекта уже подписано между Федеральным агентством по туризму и правительствами всех четырех регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге объявили войну мобильным кофейням.