Государева дорога: Туристы смогут проехать по «царскому маршруту» из Петербурга в Москву

, 13:08 Эфирная новость 24

Соглашение о запуске масштабного проекта уже подписано между Федеральным агентством по туризму и правительствами всех четырех регионов страны.

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Фото, видео : РИА Новости / Григорий Сысоев, Пятый канал

У туристов со всего мира с коро появится уникальная возможность проехать из Петербурга в Москву по «царскому маршруту». Проект так и называется «Государева дорога». Она будет проходить через Тверь, Новгород, Москву и Петербург.

Путешественникам предложат посетить места, где жили, отдыхали и охотились великие князья и цари. И везде туристов будут встречать уникальные памятники архитектуры. Одной из жемчужин станет Гатчина с ее уникальными дворцами и парками.

Соглашение о запуске масштабного проекта уже подписано между Федеральным агентством по туризму и правительствами всех четырех регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге объявили войну мобильным кофейням.

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