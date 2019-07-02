В Петербурге объявили войну мобильным кофейням

, 9:18 Эфирная новость 66

Последние проверки показали, что бизнес уличных бариста явно не чист на руку.

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Фото, видео : ВКонтакте @mobilnayakofeinya, Пятый канал

В Петербурге объявили войну так называемым мобильным кофейням. Передвижные заведения стали неверотяно популярны среди горожан и туристов.

Но качество приготовленного с колес американо или капучино уже давно вызывает сомнения у контролирующих органов.

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Бизнес уличных бариста явно не чист на руку, причем буквально — полная антисанитария в автомобиле, грязные кофемашины и отсутствие документов — таков результат последней проверки кофемобилей.

В том, что вместо ароматного напитка в бумажном стаканчике может оказаться отрава — убедился и Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число отравившихся шавермой в сети «Еврокебаб» увеличилось до 33 человек.

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