В Петербурге объявили войну мобильным кофейням

В Петербурге объявили войну так называемым мобильным кофейням. Передвижные заведения стали неверотяно популярны среди горожан и туристов.

Но качество приготовленного с колес американо или капучино уже давно вызывает сомнения у контролирующих органов.

Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Бизнес уличных бариста явно не чист на руку, причем буквально — полная антисанитария в автомобиле, грязные кофемашины и отсутствие документов — таков результат последней проверки кофемобилей.

В том, что вместо ароматного напитка в бумажном стаканчике может оказаться отрава — убедился и Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число отравившихся шавермой в сети «Еврокебаб» увеличилось до 33 человек.