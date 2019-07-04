Netflix показал мавзолей Ленина в сериале про царскую Россию

, 13:38 Видео 85

Премьера многообещающего шоу «Последние цари» состоялась 3 июля.

Фото, видео : YouTube / Official Trailers

В документальном иностранном сериале про досоветскую Россию показали Красную площадь с мавзолеем Ленина, сообщает Lenta.ru. Хотя создатели «Последних царей» сразу заявили, что акцент сделали на актерскую игру, а не достоверность, такое пренебрежительное отношение к российской истории зрителям не понравилось.

Twitter @Sokol_Belaruski

Сериал рассказывает о жизни Николая II и его трагической кончине. События охватывают временной промежуток от коронации последнего императора до расстрела царской семьи в 1918 году. А вот мраморный мавзолей был возведен в 1930-м. Там до сих пор лежит тело Владимира Ленина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент СССР Михаил Горбачев указал на несоответствие сюжета сериала «Чернобыль» и реальности.

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