Netflix показал мавзолей Ленина в сериале про царскую Россию

В документальном иностранном сериале про досоветскую Россию показали Красную площадь с мавзолеем Ленина, сообщает Lenta.ru. Хотя создатели «Последних царей» сразу заявили, что акцент сделали на актерскую игру, а не достоверность, такое пренебрежительное отношение к российской истории зрителям не понравилось.

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Сериал рассказывает о жизни Николая II и его трагической кончине. События охватывают временной промежуток от коронации последнего императора до расстрела царской семьи в 1918 году. А вот мраморный мавзолей был возведен в 1930-м. Там до сих пор лежит тело Владимира Ленина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент СССР Михаил Горбачев указал на несоответствие сюжета сериала «Чернобыль» и реальности.