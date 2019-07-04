ВЦИОМ: Россияне любят целоваться и обниматься

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Опрос был проведен в преддверии Всемирного дня поцелуев, который отмечается 6 июля.

Фото : www.globallookpress.com

Более половины россиян любят целоваться. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе опроса, пишет РИА Новости. Исследование было проведено в преддверии Всемирного дня поцелуев, который отмечается 6 июля.

Как показали данные опроса, любят поцелуи 52% россиян, при этом 38% респондентов заявили, что наоборот — целоваться не любят. Оставшиеся 9% ответить затруднились.

Выяснилось, что россияне часто целуют своих знакомых и близких, когда приветствуют. Так делают 49% граждан. Редко такой способ приветствия используют 42% опрошенных. А 7% никогда не обмениваются поцелуями при встрече.

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Специалисты ВЦИОМ также заявили, что чаще всего россияне приветствуют близких и родных словами, таких граждан — 56%. Обнимаются при встрече 55% людей, жмут руку — 50%, а встречает улыбкой 41%.

Коллег при встрече россияне приветствуют чаще всего словами и рукопожатием, реже — улыбкой, иногда кивком головы и только иногда поцелуем. Опрос при помощи телефонного интервью проводился 2 июля, в нем участвовали совершеннолетние россияне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появились снимки поцелуя Егора Крида и замужней Юлии Александровой.

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