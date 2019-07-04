В сети появились снимки поцелуя Егора Крида и замужней Юлии Александровой

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Снимки привели поклонников в шок, в Юлия счастлива в браке и воспитывает дочь.

Фото : Instagram @egorkreed

В сети появились снимки, на которых Егор Крид целуется с 37-летней артисткой Юлией Александровой. Актриса известна зрителям по фильмам «Горько!» и «Елки». Поклонники были возмущены увиденным, так как Александрова замужем и воспитывает дочку.

Однако позже стало известно, что Егор и Юлия снимаются в новом фильме, пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на портал Super.ru. Певец в будущей кинокартине «(Не) Идеальный мужчина» играет биоробота. А у Александровой роль девушки, которая создает этих роботов. После того как у «Крида» обнаруживается дефект, героиня выкупает его и начинает жить с ним вместе. Герой Егора Крида эмоционально неустойчив и страдает от паранойи.

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