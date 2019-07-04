Видео: Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

Россия остается привлекательной для иностранных инвестиций. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, он сегодня открылся в Петербурге. Этот форум ежегодно собирает сотни участников из разных стран: представителей центральных банков, участников финансового рынка, экспертов.
По словам Набиуллиной, внешняя обстановка остается и будет оставаться сложной. Но цены на нефть при этом — выше ожиданий, поэтому сейчас, защищена от внешних рисков. Правда, для благополучия экономики этого недостаточно.
Российскую экономику тормозят не внешние факторы, а внутренние ограничения — уверена Набиуллина. Например, отсутствие стимулов для развития предпринимательской инициативы и частных инвестиций в национальные проекты. И это ставит под угрозу их успешную реализацию.
Кроме того, глава Банка России заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.