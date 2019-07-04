Видео: Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

Россия остается привлекательной для иностранных инвестиций. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, он сегодня открылся в Петербурге. Этот форум ежегодно собирает сотни участников из разных стран: представителей центральных банков, участников финансового рынка, экспертов.

По словам Набиуллиной, внешняя обстановка остается и будет оставаться сложной. Но цены на нефть при этом — выше ожиданий, поэтому сейчас, защищена от внешних рисков. Правда, для благополучия экономики этого недостаточно.

«Использовать все возможности, которые есть у экономики для того, чтобы повысить темпы экономического роста, и в конечном счете увеличить благосостояние людей, можно только за счет структурных преобразований. Таких преобразований, которые будут способствовать перераспределению ресурсов: и трудовых, и финансовых в сферы с большей отдачей, с большей производительностью, создающие большую добавленную стоимость», — отметила Набиуллина.

Российскую экономику тормозят не внешние факторы, а внутренние ограничения — уверена Набиуллина. Например, отсутствие стимулов для развития предпринимательской инициативы и частных инвестиций в национальные проекты. И это ставит под угрозу их успешную реализацию.

Кроме того, глава Банка России заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок.

«Потенциал для снижения ипотечных ставок, безусловно, есть. Условие для этого — снижение и поддержание инфляции на уровне 4%. В этих условиях, если это будет на постоянной основе, на наш взгляд, как и поставлено в указе президента, ипотечная ставка может быть около 7-8%», — сказала глава Центробанка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.