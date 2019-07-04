Украинский футболист угрожал россиянам перед матчем с «Краснодаром-2»

Украинский футболист, защищающий честь венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда опубликовал оскорбительную запись в сторис в Instagram накануне матча с «Краснодаром-2». Об этом сообщают News.ru.

«Завтра играем против „Краснодара“. Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!» — написал полузащитник.

Instagram

После публикации провокационной записи венгерский клуб отстранил спортсмена от участия в предстоящей игре, объяснив это тем, что « в футболе нет места политике », пишут «Известия». На данный момент Габовда удалил свой пост.

Комментируя оскорбительную запись, полузащитник отметил, что не является автором сообщения. По словам футболиста, его взломали, однако подписчики, решив, что Юрий действительно угрожает российским спортсменам, стали отправлять ему нелицеприятные послания.

« Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали» , — приводит слова Габовды «Спорт-Экспресс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что болельщики угрожали фигуристке Медведевой во время турне по Японии.