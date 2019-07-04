Украинский футболист угрожал россиянам перед матчем с «Краснодаром-2»

Украинский футболист, защищающий честь венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда опубликовал оскорбительную запись в сторис в Instagram накануне матча с «Краснодаром-2». Об этом сообщают News.ru.
После публикации провокационной записи венгерский клуб отстранил спортсмена от участия в предстоящей игре, объяснив это тем, что «
Комментируя оскорбительную запись, полузащитник отметил, что не является автором сообщения. По словам футболиста, его взломали, однако подписчики, решив, что Юрий действительно угрожает российским спортсменам, стали отправлять ему нелицеприятные послания.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что болельщики угрожали фигуристке Медведевой во время турне по Японии.