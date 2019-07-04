«Бедная Виталина!» Фанаты подозревают, что Шаляпина бросил Цымбалюк-Романовскую

Прохор Шаляпин отправился в большое путешествие по зарубежным странам. Певец уже побывал в США, а теперь выкладывает в Instagram фотографии из Парижа. Путешествие «в одного» всерьез насторожило фанатов — неужели Шаляпин расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской?

Влюбленную звездную пару часто подозревают в разрыве отношений. Вот и сейчас поклонники начали задавать знаменитостям вопросы. Мол, почему это Шаляпин развлекается у Эйфелевой башни, а его подруга осталась на отчизне одна?

На странице у Прохора Шаляпина не перестают появляться комментарии, в которых упоминают Цымбалюк-Романовскую.

«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты

«А Виталиночку почему не взяли с собой?»

«Один? Как же так?»

«Почему без Виталины? Может она тоже хочет в Париж!»

«Вы просто „лягушка путешественница“. А бедная Виталина ждет вас у окошка»;

«Прохор, не обижай Виталину, ей и так выпало!», — переживают за пианистку сердобольные фанаты.

Шаляпин такие сообщения никак не комментирует. А вот сама Цымбалюк-Романовская отреагировала на слухи и ответила на вопрос о расставании. Правда, сделала это очень странным интригующим способом — оставила в комментариях три «улыбающихся» скобочки — «)))».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская не отпустила Шаляпина на день рождения к бывшей.