Иллюзия исключительности: в Вашингтоне прошел парад, но не тот

, 9:35 Эфирная новость 130

На фоне не совсем масштабного парада, как планировал Трамп, впервые в истории был сожжен флаг США.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Reuters, Пятый канал

День Независимости США — обернулся скандалом и в самой Америке. За несколько часов до грандиозного парада, который всем обещал Дональд Трамп, у стен Белого Дома сожгли американский флаг. Такое во время главного национального праздника Америки произошло впервые в истории. Да и официальная часть праздника получилась не такой масштабной, как планировал Трамп. Авиашоу на деле оказалось обычным пролетом нескольких самолетов, а танки и вовсе оказались ржавыми и без стволов. Поэтому, во время своей торжественной речи, лидер США попытался прикрыть очевидный провал и на все лады расхваливал исключительность американской нации.

«Сегодня мы собрались как одна нация с этим особым салютом Америке. Мы чествуем нашу историю, наш народ и героев, которые с гордостью защищают наш флаг — храбрых мужчин и женщин Вооруженных сил Соединенных Штатов!» — заявил с трибуны Трамп.

А затем президент США снова перешел к громким и, как считают эксперты, полуфантастическим обещаниям. Он заявил, что очень скоро звездно-полосатый флаг будет реять на Марсе. Впрочем, простым американцам явно не до космических планов Трампа. Многие жители и гости Вашингтона столкнулись транспортными коллапсом: из-за парада было отменено около сотни авиарейсов, а ряд улиц столицы был перекрыт.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

В двух штатах празднование Дня независимости закончились трагически. В городе Питерсберг мужчина напал с ножом на посетителей медицинского центра. В Чикаго неизвестные устроили стрельбу в парке, а в это же время произошло нападение с ножом на людей ожидающих салют на пирсе ВМС.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

10:38
Украина намерена осваивать Арктику
10:33
Возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 7-летней девочки в Ингушетии
10:19
На Западе заговорили о серьезной угрозе российских С-500
10:11
«Работал под антибиотиками»: директор Шатунова рассказал о состоянии артиста
9:58
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Саши Лисовой
9:47
В России появятся новые плацкартные вагоны без боковых полок

Сейчас читают

«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель
Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание
«Ведьмы» — дочь Гузеевой снялась топлес с подругой

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге