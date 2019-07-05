Иллюзия исключительности: в Вашингтоне прошел парад, но не тот

День Независимости США — обернулся скандалом и в самой Америке. За несколько часов до грандиозного парада, который всем обещал Дональд Трамп, у стен Белого Дома сожгли американский флаг. Такое во время главного национального праздника Америки произошло впервые в истории. Да и официальная часть праздника получилась не такой масштабной, как планировал Трамп. Авиашоу на деле оказалось обычным пролетом нескольких самолетов, а танки и вовсе оказались ржавыми и без стволов. Поэтому, во время своей торжественной речи, лидер США попытался прикрыть очевидный провал и на все лады расхваливал исключительность американской нации.

«Сегодня мы собрались как одна нация с этим особым салютом Америке. Мы чествуем нашу историю, наш народ и героев, которые с гордостью защищают наш флаг — храбрых мужчин и женщин Вооруженных сил Соединенных Штатов!» — заявил с трибуны Трамп.

А затем президент США снова перешел к громким и, как считают эксперты, полуфантастическим обещаниям. Он заявил, что очень скоро звездно-полосатый флаг будет реять на Марсе. Впрочем, простым американцам явно не до космических планов Трампа. Многие жители и гости Вашингтона столкнулись транспортными коллапсом: из-за парада было отменено около сотни авиарейсов, а ряд улиц столицы был перекрыт.

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В двух штатах празднование Дня независимости закончились трагически. В городе Питерсберг мужчина напал с ножом на посетителей медицинского центра. В Чикаго неизвестные устроили стрельбу в парке, а в это же время произошло нападение с ножом на людей ожидающих салют на пирсе ВМС.