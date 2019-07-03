Молния попала в самолет перед посадкой в Петербурге

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Инцидент произошел вечером в среду, 3 июля.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3853

Молния попала в самолет сообщением «Москва — Петербург» перед посадкой в «Пулково» в среду, 3 июля, сообщает KP.RU. По данным издания, речь идет о лайнере, который обслуживает авиакомпания «Уральские Авиалинии».

«Экипаж сообщил только что об ударе молнии в борт. На управляемость воздушного судна это не повлияло, борт совершил штатную посадку в «Пулково», говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло «Пулково», самолет совершил посадку в 17:35 по местному времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 3 июля на Петербург обрушилась непогода. Причиной стал циклон из Финляндии. При этом в ближайшие недели погода не изменится, а, возможно станет только хуже. Ожидаются похолодание, дожди и грозы.

Тема:
Погода 3853
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