«Стала задыхаться»: звезда сериала «Кухня» рассказала о голодном обмороке

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Актриса Ирина Темичева похудела до 43 килограммов. Пропуск даже одного приема пищи в таком состоянии для нее оказался критическим.

Фото : Instagram @irina.temicheva

Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева рассказала об обмороке из-за недоедания. Инцидент произошел прямо на съемочной площадке.

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«За последние полгода у меня было такое количество перелетов и съемок, что я очень сильно похудела: вешу сейчас 43 килограмма. Буквально пять дней назад даже упала в обморок», — рассказала Ирина.

По словам актрисы, она давно придерживается вегетарианской диеты, занимается спортом и следит за своим питанием, но в тот день ей все же не удалось избежать неприятного происшествия. Темичева попросту не успела пообедать из-за плотного графика и к вечеру почувствовала себя нехорошо.

«Я вдруг стала задыхаться, метаться по съемочной площадке. Опустилась на колени, стала бить рукой по полу, так как ничего сказать не могла… А дальше ничего не помню. Вызвали „скорую“, остановили съемки», — цитирует артистку издание «7Дней».

Приехавшие на вызов медики диагностировали сильное понижение давления и сахара в крови Темичевой — это и стало причиной обморока. Из-за плотного графика актриса не успела пообедать, что привело к падению уровня глюкозы. Ирина признается — хотя на ситуацию все на съемочной площадке и отреагировали шутками, на самом деле и ей, и окружающим было страшно. Чтобы не допустить подобного впредь, ее коллеги регулярно напоминают ей о приеме пищи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Дуров на месяц отказался от еды.

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