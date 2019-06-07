Павел Дуров рассказал, что не ел шесть дней

Основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров — убежденный сторонник здорового питания. Уже 15 лет мужчина не употребляет мясо, алкоголь и кофеин, а с недавних пор решил исключить из рациона глютен и фруктозу. В июне же бизнесмен решил, и вовсе отказаться от еды — с начала месяца он употребляет только воду.

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«В этом месяце я пробую нечто более радикальное, включающее полное отсутствие еды. Я нахожусь на водяной диете шесть дней и чувствую себя прекрасно. Отсутствие еды приносит ясность мыслей — за это время я сделал многое в сфере продакт-менеджмента», — рассказал Дуров подписчикам своего Telegram-канала.

Павел уверен, что отсутствие пищи полезно для организма, поскольку позволяет пищеварительной системе очиститься. Также голодание благотворно сказывается и на иммунной системе, убежден предприниматель, поскольку позволяет ей перестать «работать над тем, чтобы очищать постоянно поступающую еду».

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