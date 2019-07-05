Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева

Актер Тимур Еремеев, известный по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», получил еще большую популярность после того, как заявил, что является внебрачным сыном народного артиста Спартака Мишулина.

Однако дочь Спартака Карина ни в какую не хочет признавать «родственника» и пытается вывести Еремеева на чистую воду. В недавнем интервью Мишулина объяснила сходство Тимура и ее отца. По мнению актрисы, звезда «Отеля Элеон» носит карие линзы и красит волосы в темный цвет, пишет Teleprogramma.pro.

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Также Карина Мишулина обнаружила нестыковки в словах Тимура и его матери. Татьяна Еремеева заявила, что встретилась со Спартаком в метро. Однако артист ездил на автомобиле. Из-за популярности ему было сложно передвигаться на общественном транспорте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лже-внук Спартака Мишулина проиграл суд.