«Работал под антибиотиками»: директор Шатунова рассказал о состоянии артиста

Директор Юрия Шатунова рассказал о состоянии артиста после срочной операции. Как сообщил 5-tv.ru Аркадий Кудряшов, хирургическое вмешательство потребовалось экс-солисту группы «Ласковый май» в связи с осложнениями гайморита.
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Также Кудряшов отметил, что последние четыре концерта в туре Шатунов отработал на антибиотиках и обезболивающих препаратах. Сейчас артист чувствует себя хорошо, операция прошла успешно и здоровью Юрия ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юрий Шатунов был экстренно прооперирован в столичной клинике.