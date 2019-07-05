«Работал под антибиотиками»: директор Шатунова рассказал о состоянии артиста

, 10:11 156

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали накануне.

Фото : Instagram @yuriy_shatunov

Директор Юрия Шатунова рассказал о состоянии артиста после срочной операции. Как сообщил 5-tv.ru Аркадий Кудряшов, хирургическое вмешательство потребовалось экс-солисту группы «Ласковый май» в связи с осложнениями гайморита.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

«Левосторонний гайморит. Были полные пазухи. Нам поставили диагноз на маршруте (гастрольном — Прим. ред.), что пазуха наполовину полная. А в Москву прилетели — повторный снимок показал ухудшения, пазуха полностью забита. Сказали — срочно на операцию», — пояснил Кудряшов.

Также Кудряшов отметил, что последние четыре концерта в туре Шатунов отработал на антибиотиках и обезболивающих препаратах. Сейчас артист чувствует себя хорошо, операция прошла успешно и здоровью Юрия ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юрий Шатунов был экстренно прооперирован в столичной клинике.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

10:38
Украина намерена осваивать Арктику
10:33
Возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 7-летней девочки в Ингушетии
10:19
На Западе заговорили о серьезной угрозе российских С-500
10:11
«Работал под антибиотиками»: директор Шатунова рассказал о состоянии артиста
9:58
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Саши Лисовой
9:47
В России появятся новые плацкартные вагоны без боковых полок

Сейчас читают

«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель
Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание
«Ведьмы» — дочь Гузеевой снялась топлес с подругой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге