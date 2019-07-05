«Работал под антибиотиками»: директор Шатунова рассказал о состоянии артиста

Директор Юрия Шатунова рассказал о состоянии артиста после срочной операции. Как сообщил 5-tv.ru Аркадий Кудряшов, хирургическое вмешательство потребовалось экс-солисту группы «Ласковый май» в связи с осложнениями гайморита.

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«Левосторонний гайморит. Были полные пазухи. Нам поставили диагноз на маршруте (гастрольном — Прим. ред.), что пазуха наполовину полная. А в Москву прилетели — повторный снимок показал ухудшения, пазуха полностью забита. Сказали — срочно на операцию», — пояснил Кудряшов.

Также Кудряшов отметил, что последние четыре концерта в туре Шатунов отработал на антибиотиках и обезболивающих препаратах. Сейчас артист чувствует себя хорошо, операция прошла успешно и здоровью Юрия ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юрий Шатунов был экстренно прооперирован в столичной клинике.