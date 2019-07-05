Роструд рассказал, как платить сотрудникам, работающим за отпускников

, 11:52 42

Специалисты рассказали, что в этом случае существует несколько вариантов.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) разъяснила правила оплаты работы сотрудников, которые выполняют одновременно не только свои обязанности, но и ушедших в отпуск коллег.

Первый вариант — работа по совместительству. Она осуществляется в свободное от своих обязанностей время и регулируется отдельным трудовым договором. Оплачивается пропорционально отработанному времени. Но продолжительность рабочего времени — не больше четырех часов в день или целый день, если сотрудник не занят своими делами, сообщает RT.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Второй вариант — это совмещение должностей. В этом случае работа выполняется в обычное время. Нужно будет заключить дополнительное соглашение. Там будет прописана сумма, которую сотрудник получит в зависимости от объема выполненной работы или количества потраченного времени.

Также работодатель имеет право временно перевести сотрудника на должность отпускника или нанять временного работника. В Роструде напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 дней. Некоторые работники имеют право на более продолжительный отдых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщинам разрешат работать машинистами в метро и дальнобойщиками.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

12:24
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
12:17
«Алкоголичка»: новый трек Артура Пирожкова уже в сети!
12:01
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:56
Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления
11:52
Роструд рассказал, как платить сотрудникам, работающим за отпускников
11:38
Вышел новый сезон «Очень странных дел» — где снимали сериал?

Сейчас читают

Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель
На Западе заговорили о серьезной угрозе российских С-500

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге