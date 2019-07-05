Роструд рассказал, как платить сотрудникам, работающим за отпускников

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) разъяснила правила оплаты работы сотрудников, которые выполняют одновременно не только свои обязанности, но и ушедших в отпуск коллег.

Первый вариант — работа по совместительству. Она осуществляется в свободное от своих обязанностей время и регулируется отдельным трудовым договором. Оплачивается пропорционально отработанному времени. Но продолжительность рабочего времени — не больше четырех часов в день или целый день, если сотрудник не занят своими делами, сообщает RT.

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Второй вариант — это совмещение должностей. В этом случае работа выполняется в обычное время. Нужно будет заключить дополнительное соглашение. Там будет прописана сумма, которую сотрудник получит в зависимости от объема выполненной работы или количества потраченного времени.

Также работодатель имеет право временно перевести сотрудника на должность отпускника или нанять временного работника. В Роструде напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 дней. Некоторые работники имеют право на более продолжительный отдых.

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