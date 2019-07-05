Тина Канделаки в будущем хочет сделать пластическую операцию

Известная российская телеведущая Тина Канделаки часто высказывается на тему красоту в своем Instagram и на различных презентациях. Также недавно журналистка представила свою линию инновационной косметики и выпустила книгу «PRO лицо». Там она подробно рассказывает о том, из чего складывается философия красоты, какие косметические средства и профессиональные процедуры она использует.

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Неожиданно Тина Канделаки заявила, что планирует в будущем сделать пластическую операцию. По ее словам, это произойдет когда консервативные способы поддержания красоты будут уже неэффективны. Хотя арсенал у телеведущей внушительный, сообщает Teleprogramma.pro.

«К пластической хирургии не прибегала, но не исключаю, что в будущем это может произойти», — сказала Канделаки в интервью порталу Passion.ru.

Сейчас Тина, помимо кремов, масок и сывороток, делает фракционное омоложение лица, шеи и зоны декольте. Не пренебрегает химическими пилингами, плацентотерапией и инъекциями. В то же время Канделаки считает, что «красота начинается в голове».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Канделаки сразила фанатов декольте в красном комбинезоне.