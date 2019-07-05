Семья офицера из ДНР подтвердила информацию о его похищении

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Владимира Цемаха, полагают родственники, насильно увезли в Киев из-за дела MH17.

Фото : ТАСС / Сергей Мальгавко

Родственники офицера Владимира Цемаха, руководившего Славянской бригадой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подтвердили информацию о его похищении. По словам жены Цемаха — Ирины — мужчину забрали 27 июня прямо из дома.

«Я пришла после работы, увидела следы борьбы: все покупки, которые он должен был сделать на рынке, валялись по квартире, валялась окровавленное полотенце, следы крови на пороге, его мобильный телефон, ключи от машины, портмоне», — цитирует слова женщины РИА Новости.

Также пропали военные билеты и самого офицера, и его жены. Как сообщила Ирина, позднее с ней связался адвокат Владимира и сообщил, что мужчина был похищен сотрудниками СБУ и сейчас он находится в Киеве.

По версии, озвученной родственниками Цемаха, за границу ДНР он был переправлен под действием психотропных препаратов. Официальной информации о том, по какому делу у украинской стороны возникли вопросы к военному, нет. Однако дочь Владимира — Мария — связывает происходящее с авиакатастрофой в 2014 году. В июле того года в районе Донецка рухнул Boeing «Малазийских авиалиний», официальный Киев обвинил в этом ополченцев ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что похищенного в 2015 году ребенка вернули матери в Москве.

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