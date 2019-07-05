«Какая я страшная!»: Рената Литвинова пожаловалась фанатам на свой внешний вид

Ренату Литвинову россиянки давно считают иконой стиля и образцом для подражания. Сама артистка тоже обладает уверенностью в себе и своем образе. Однако на этот раз что-то пошло не так — Литвинова раскритиковала свой внешний вид.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления

«Господи, какая я страшная! Шляпой, что ли, прикрыться?» — рассуждает Рената в сторис на своей странице в Instagram.

Позднее видеозапись со страницы актрисы пропала — вероятно, Литвинова удалила ее, поскольку фотография в том же образе, что и на видео, появилась в основной ленте меньше суток назад. На снимке Рената позирует в большой соломенной шляпе и солнечных очках, сообщает сайт KP.RU. Вместе с дочерью она приехала в Швецию и отправилась на концерт Тома Йорка — вокалиста группы Radiohead.

Ранее 5.tv.ru писал о том, что Рената Литвинова резко сменила имидж.