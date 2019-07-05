«Нечем бравировать!»: Муж Лолиты впервые прокомментировал громкий развод

Дмитрий Иванов — супруг Лолиты Милявской — прокомментировал недавнее сообщение о разводе со звездой. Муж певицы уверен, что расставание супружеской пары не то событие, которое стоит предавать огласке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Супруг Милявской — фитнес-тренер — заявил, что не будет раскрывать подробности личной жизни знаменитости.

« Это не то событие, чтобы его освещать. Нечем бравировать. Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным» , —высказался муж Лолиты.

Лолита наоборот решила поделиться с поклонниками своими чувствами по поводу разрыва.

« Статус — свободен! Но это не значит, что я буду искать себе новое приключение. Поживу одна, буду наслаждаться семьей и работой », — рассказала артистка.

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Однако подруга Милявской — Анита Цой — уверена, что певица лукавит и кокетничает.

«Эта история любви не станет для нее последней. Ведь такой любвеобильный человек просто не может находиться один», — утверждает Анита.

Лолита сыграла свадьбу с супругом, который младше ее на 11 лет, в 2010 году. Этот брак стал для певицы пятым по счету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой прокомментировала развод Лолиты Милявской с молодым мужем.