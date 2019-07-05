Автомобилистов приглашают на крупнейший фестиваль Tsunami Picnic под Петербургом

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Мероприятие будет проходить с 5 по 7 июля на курорте «Игора».

Фото : ВКонтакте @tsunamipicnic

Автомобилистов приглашают на крупнейший фестиваль Tsunami Picnic, который будет проходить на курорте «Игора» под Петербургом с 5 по 7 июля.

Визитной карточкой фестиваля уже который год является дрифт-шоу — показательные заезды от лучших «пилотов» России. Помимо этого, участников мероприятия ожидают выступления знаменитых гонщиков и стантрайдеров, выставка stance-проектов, лекторий, развлекательная программа и отдых на природе.

На «Игору» в рамках Tsunami Picnic приедут чемпион мира по дрифту 2018 года Георгий Чивчян, вице-чемпион мира по дрифту 2017 года Аркадий Цареградцев со своей командой Fail Crew, создатель первого российского гиперкара для дрифта Flanker F Сергей Кабаргин, а также участники Российской Дрифт Серии Федор Дзежиц Евгений Лосев, Иван Никулин и другие «пилоты».

Вход на фестиваль свободный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о петербургском музыкальном фестивале STEREOLETO.

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