Мединский освободил от должности директора ярославского театра Туркалова

Министр культуры РФ Владимир Мединский освободил от должности директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова, сообщает РИА Новости. Причиной стал конфликт Туркалова с художественным руководителем Евгением Марчелли.

По информации агентства, коллектив театра обратился к Мединскому с просьбой разрешить ситуацию, которая очень сильно мешает работе. В результате министр принял решение об увольнении директора учреждения.

«В сложившейся ситуации директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя» , — заявил Владимир Мединский, отметив, что в принятии решения также участвовали и другие члены министерства.

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