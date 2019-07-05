Мединский освободил от должности директора ярославского театра Туркалова

, 17:26 19

Причиной такого решения министра стал конфликт между главой театра и художественным руководителем.

Фото : yarwiki.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский освободил от должности директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова, сообщает РИА Новости. Причиной стал конфликт Туркалова с художественным руководителем Евгением Марчелли.

По информации агентства, коллектив театра обратился к Мединскому с просьбой разрешить ситуацию, которая очень сильно мешает работе. В результате министр принял решение об увольнении директора учреждения.

«В сложившейся ситуации директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя», — заявил Владимир Мединский, отметив, что в принятии решения также участвовали и другие члены министерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерину Большого театра Аллу Богуславскую доставили в больницу с травмой головы.

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