«Волочковский маваши»: Балерина поддержала модный челлендж — видео

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Анастасия Волочкова приняла участие в BottlеCapChallenge и открыла бутылку «с ноги».

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова опубликовала видео, где ударом ноги открывает бутылку. Так она заявила о своем участии в модном челлендже BottlеCapChallenge.

По словам балерины, она решила снять ролик с бутылкой, насмотревшись на западных звезд спорта. Волочкова хотела доказать им, что не только профессиональные бойцы способны осуществить этот трюк. Мол, и российской балерине это тоже под силу.

«Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах!» — заявляет поклонникам звезда.

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Артистка очень рада тому, что смогла осуществить трюк для флешмоба с первого раза.

«У меня эта фишка получилась с первого раза!» — радуется удаче Волочкова.

Свой поставленный по бутылке удар балерина окрестила «волочковским маваши».

До Анастасии Волочковой участие в челлендже BottlеCapChallenge приняли голливудский актер Джейсон Стетхем и бывший боец ММА Конор МакГрегор. Из российских знаменитостей самый смешной ролик с трюком получился у Павла Воли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провокатор Стас Барецкий «с ноги» открыл бутылку химиката «Крот» и бросил вызов Бари Алибасову.

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