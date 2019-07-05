Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

, 23:03 49

Евгению Бернштаму вменяется хищение на сумму около 100 миллионов рублей у вкладчиков.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ТАСС/ Дмитрий Феоктистов

Кузьминский суд Москвы арестовал до 19 июля основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет News.ru. 61-летний предприниматель, который был задержан 3 июля, вину отрицает.

В настоящее время потерпевшими признаны четыре человека, которые в период с 2012 по 2016 годы вложили деньги под проценты, но не получили их обратно. Однако в деле о мошенничестве «Домашних денег» также рассматриваются еще несколько десятков пострадавших. По предварительным данным, ущерб оценивается почти в 100 миллионов рублей.

До апреля 2018 года компания «Домашние деньги», основанная в 2007 году, была одной из лидирующих игроков на рынке микрозаймов. Ее офисы были открыты в 76 регионах России, число клиентов достигало почти полмиллиона человек, а объем выданных займов превышал 30 миллиардов рублей.

Однако в июле прошлого года «Домашние деньги» допустила технический дефолт, а в августе потеряла лицензию микрофинансовой компании. Потом последовало личное банкротство самого основателя фирмы. Центробанк счел деловую репутацию Бернштама неудовлетворительной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как микрозаймы под высокий процент калечат жизни россиян.

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