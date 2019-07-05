Сбой в движении электричек произошел на Горьковском направлении МЖД

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Электропоезда из Москвы и в направлении столицы идут с опозданием.

Фото : Известия / Александр Казаков

Сбой в движении электричек произошел в пятницу, 5 июля, на Горьковском направлении Московской железной дороги. Пригородные поезда из Москвы и в направлении столицы следуют с опозданием, сообщает «Говорит Москва».

Известно, что причиной задержек в движении стал обрыв кабеля в районе станции Карачарово. О том, когда электропоезда начнут ходить в штатном режиме не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки поездов застряли в пробке между Москвой и Петербургом. К серьезному транспортному коллапсу оказались причастны охотники за цветными металлами. Неизвестные умудрились похитить полтора километра кабеля на подмосковной станции Сходня.

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