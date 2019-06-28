Охотники за цветными металлами парализовали железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом

, 15:28 Эфирная новость 65

Десятки составов застряли в «пробке» между двумя столицами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Гавриил Григоров, Пятый канал

ЧП на железной дороге. Десятки поездов застряли в пробке между Москвой и Петербургом. К серьезному транспортному коллапсу оказались причастны охотники за цветными металлами. Неизвестные умудрились похитить полтора километра кабеля на подмосковной станции Сходня.

Поезда, электрички и скоростные «Сапсаны» просто не смогли сдвинуться с места на обесточенном участке. Составы прибывали к месту назначения с большой задержкой.

Подробности транспортного ЧП в видеосюжете Максима Уварова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин дал чиновникам пять лет на кардинальное изменение ситуации с дорогами в РФ.

Читайте также

+11° Днём +18°
Ночью +14°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

15:55
Из-за прорыва дамбы под Иркутском эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов
15:39
Видео: Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
15:28
Охотники за цветными металлами парализовали железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом
15:15
Легенда «Спартака» Никита Симонян госпитализирован в Москве
14:59
«Ребенок любви!»: сын Рудковской и Плющенко умилил фанатов новым образом
14:51
ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных

Сейчас читают

Садальский поведал о последней воле скончавшейся Аллы Покровской
«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео
«Теперь ждем вас»: Поклонники Лободы отреагировали на видео из ЗАГСа

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге