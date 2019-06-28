Охотники за цветными металлами парализовали железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом

ЧП на железной дороге. Десятки поездов застряли в пробке между Москвой и Петербургом. К серьезному транспортному коллапсу оказались причастны охотники за цветными металлами. Неизвестные умудрились похитить полтора километра кабеля на подмосковной станции Сходня.

Поезда, электрички и скоростные «Сапсаны» просто не смогли сдвинуться с места на обесточенном участке. Составы прибывали к месту назначения с большой задержкой.

Подробности транспортного ЧП в видеосюжете Максима Уварова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин дал чиновникам пять лет на кардинальное изменение ситуации с дорогами в РФ.