Звездный поцелуй: Как проявляют любовь знаменитые российские пары

В субботу, 6 июля энтузиасты в 60 странах мира отметят международный День поцелуя. Этот праздник был учрежден еще в конце XIX века в Великобритании. А в России с недавних пор он плавно предшествует Дню семьи, любви и верности, который семейные и влюбленные пары будут отмечать 8 июля.

По сложившейся за более чем столетие традиции, в День поцелуя в разных странах проводятся забавные конкурсы и соревнования, так или иначе связанные с этим проявлением любви.

Сексологи поясняют, что во время поцелуя у человека вырабатываются эндорфины, а потому люди привязываются друг к другу. Когда же пары перестают целоваться, привязанность постепенно уходит, люди становятся чужими друг другу и в конце концов расстаются.

Накануне праздника «МК» решил проследить, как любят целоваться российские звезды. На первое место издание поставило страстные поцелуи Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые никогда не стесняются публично выражать свои чувства и постоянно дают пищу для таблоидов.

Instagram @maxgalkinru

Часто украшают страницы российских изданий и поцелуи другой звездной пары — Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, которые вместе уже более десяти лет. Минувшей осенью супруги порадовали поклонников известием о рождении дочери.

Instagram @a_zavorotnyuk

Не обходят вниманием журналисты и поцелуи одной из самых красивых пар российской эстрады — Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова. В прочности союза яркой блондинки и жгучего брюнета мало кто сомневается.

Instagram @juliakovalchuk

Проявление чувств российской певицы Сати Казановой и фотографа из Италии Стефано Тиоццо на их свадьбе в 2017 году до сих пор помнят многие. А тогда снимки поцелуев молодоженов облетели весь интернет.

Instagram @satikazanova

Союз Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой прошел через многие испытания, супруги не очень афишируют свою личную жизнь, однако все-таки тоже время от времени радуют своих поклонников в соцсетях трогательными поцелуями.

Instagram @albinadzhanabaeva

Особенной сдержанностью по отношению к публике отличаются и семья бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Они редко дают интервью и нечасто публично демонстрируют свое счастье, однако именно их сдержанность и привлекают к артистам повышенное внимание.

Instagram @sasha_savelieva

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России будут праздновать День семьи, любви и верности — или День святых Петра и Февронии.