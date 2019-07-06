Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019–2020 годах. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу, 5 июля, на официальном портале правовой информации.
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в тексте документа.
Контроль за проведением Всероссийской диспансеризации возложен на Росздравнадзор, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и страховые медицинские компании.
Отдельно поручено организовать информирование россиян о диспансеризации посредством телевидения, радио и всемирной паутины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России изменились правила обязательного медицинского страхования.