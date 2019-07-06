Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными после инаугурации Зеленского

Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook рассказал, что бывший украинский лидер Петр Порошенко снял со счета 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, который ему же и принадлежит.
По словам Портнова, Петр Порошенко совершал расходные операции в период с 17 по 18 июня.
«
Юрист отметил, что он уже подал ходатайство в государственное бюро расследований о проведении проверки по данному факту. Следователи намерены выяснить, куда были направлены снятые Порошенко средства.
Андрей Портнов предполагает, что бывший президент Украины мог использовать деньги для подкупа избирателей, финансирование митингов или попросту вывести в офшоры.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — пьяный Порошенко не сдержался и публично использовал русский мат.