Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными после инаугурации Зеленского

Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook рассказал, что бывший украинский лидер Петр Порошенко снял со счета 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, который ему же и принадлежит.

По словам Портнова, Петр Порошенко совершал расходные операции в период с 17 по 18 июня.

Facebook @Андрей Портнов

« В период инаугурации нового президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными. То же самое Порошенко сделал и 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 мая, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс », — пишет Андрей Портнов.

Юрист отметил, что он уже подал ходатайство в государственное бюро расследований о проведении проверки по данному факту. Следователи намерены выяснить, куда были направлены снятые Порошенко средства.

Андрей Портнов предполагает, что бывший президент Украины мог использовать деньги для подкупа избирателей, финансирование митингов или попросту вывести в офшоры.

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