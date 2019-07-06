Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский по всей видимости расслабился, позабыл про свою русофобию и использовал слова из русского мата.

Выступая со сцены перед местными жителями он заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты Верховной рады блогера Анатолия Шария. Порошенко сначала обвинил его в связях с Москвой, а затем нецензурно обозвал и его сторонников.

К слову, в Верховную раду на рассмотрение внесен законопроект, обязывающий материться только по-украински, позабыв все русские бранные слова.

Некоторые пришедшие на митинг утверждали, что Порошенко явился на мероприятие в пьяном состоянии.

Ранее ЦИК Украины по решению суда зарегистрировал Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду 21 июля, однако позднее отменил регистрацию.