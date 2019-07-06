Стало известно сколько зарабатывают на корпоративах российские юмористы. Сайт KP.RU опубликовал размеры гонораров самых востребованных звезд разговорного жанра.

Самым высокооплачиваемым артистом стал Максим Галкин. Его выступление на мероприятии обойдется заказчикам в более чем три с половиной миллиона рублей. Александр Ревва возьмет за появление на корпоративе не менее двух миллионов. Знаменитый Евгений Петросян выступит на юбилее за 700 тысяч рублей, а артисты «Кривого зеркала» стоят от 50 до 300 тысяч.

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Постоянные участники «Аншлага» — Елена Воробей, Клара Новикова, Геннадий Ветров отработают на вашем празднике за гонорар от 200 до 400 тысяч рублей.

Что касается популярных коллективов, то, например, четверо юмористов из «Уральских пельменей» запросят за выступление полтора — два миллиона рублей. Артистки из Comedy Woman за полчаса работы возьмут более 1,7 миллиона рублей, а за 40 минут уже 2,15 миллиона.

«Новые русские бабки» — Матрена и Цветочек за выступление на частном праздничном мероприятии попросят 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стали известны самые высокооплачиваемые звезды Голливуда в 2019 году.