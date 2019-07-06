Самый богатый холостяк: Основатель Amazon официально развелся с женой

, 8:04 Видео 17

После двадцати пяти лет брака Маккензи Безос получила внушительные отступные.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Любительницы роскошной жизни взволнованы — самый богатый бизнесмен мира развелся. О том, что основатель Amazon Джефф Безос официально расторг брак с супругой Маккензи, стало известно в субботу, 6 июля.

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Днем ранее — 5 июля — соответствующий документ был подписан судьей в округе Кинг, штат Вашингтон. Известно, что с момента развода начнется официальная передача Безосом 4% доли акций бывшей супруге. «Отступные» при разводе имеют оценочную стоимость около 38 миллионов долларов. После получения пакета акций Маккензи Безос займет 22 строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Состояние же Джеффа Безоса сейчас оценивается по разным оценкам примерно в 140-160 миллиардов долларов и после развода за ним остается еще 12-процентная доля на сумму в почти 115 миллиардов долларов, что позволит ему оставаться самым богатым человеком в мире.

Что касается воспитания их четверых детей (трое родных и одна приемная дочь), то экс-супруги недавно составили план по их воспитанию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на развод подала возможная возлюбленная Джеффа Безоса.

Читайте также

+11° Днём +20°
Ночью +6°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Последние новости

8:04
Самый богатый холостяк: Основатель Amazon официально развелся с женой
7:36
Рекрутеры рассказали о вакансиях с зарплатой в 400 тысяч рублей
7:20
Бывший участник проекта «Дом-2» стал отшельником
7:03
Стало известно сколько зарабатывают на корпоративах российские юмористы
6:15
«Рыболюди!» Уфологи предупредили жителей юга России об опасности Нибиру — видео
5:42
Фрегат «Полтава» сегодня пришвартовался в Петербурге

Сейчас читают

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!
«Отпад!»: Мелани Гриффит в бикини взорвала сеть — фото
«Трусы показала»: Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода клипа

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге