Самый богатый холостяк: Основатель Amazon официально развелся с женой

Любительницы роскошной жизни взволнованы — самый богатый бизнесмен мира развелся. О том, что основатель Amazon Джефф Безос официально расторг брак с супругой Маккензи, стало известно в субботу, 6 июля.

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Днем ранее — 5 июля — соответствующий документ был подписан судьей в округе Кинг, штат Вашингтон. Известно, что с момента развода начнется официальная передача Безосом 4% доли акций бывшей супруге. «Отступные» при разводе имеют оценочную стоимость около 38 миллионов долларов. После получения пакета акций Маккензи Безос займет 22 строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Состояние же Джеффа Безоса сейчас оценивается по разным оценкам примерно в 140-160 миллиардов долларов и после развода за ним остается еще 12-процентная доля на сумму в почти 115 миллиардов долларов, что позволит ему оставаться самым богатым человеком в мире.

Что касается воспитания их четверых детей (трое родных и одна приемная дочь), то экс-супруги недавно составили план по их воспитанию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на развод подала возможная возлюбленная Джеффа Безоса.