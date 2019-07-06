Видео: второе за двое суток землетрясение произошло в Калифорнии

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Повторный подземный толчок имел ощутимо большую магнитуду — 7,1.

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Фото, видео : REUTERS, Twitter @jeffreymcgregor

Второе за два дня землетрясение произошло в Калифорнии в субботу, 6 июля. Повторное происшествие имело ощутимо большую магнитуду — 7,1.

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Эпицентр природной стихии оказался в 193 километрах от Лос-Анджелеса. По данным специалистов, очаг располагался на глубине десять километров под землей. К счастью, повреждения, вызванные землетрясением, оказались незначительными.

«Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легкораненный, пожарные оказывают ему помощь», — сообщает в Twitter пожарная служба Сан-Бернардино.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 5 июля, в Калифорнии произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр располагался в 200 километрах от Лос-Анджелеса.

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