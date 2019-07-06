Ольга Слуцкер выбрана на пост главы Специальной Олимпиады России

Ольга Слуцкер стала главой Специальной Олимпиады России. Выбор в ее пользу был сделан в ходе отчетно-выборной конференции организации в субботу, 6 июля.

Ольга Слуцкер — мастер спорта по фехтованию, президент сети фитнес-клубов World Class, председатель совета директоров «Русской фитнес-группы», член попечительских советов нескольких благотворительных фондов. После мероприятия Слуцкер пообщалась с прессой и озвучила основные направления работы, которыми она намерена заняться на новом посту.

«Очень важно сделать движение Специально Олимпиады в России узнаваемым. Чтобы семьи и интернаты, где живут люди с проблемами интеллектуального развития, понимали, куда им идти. Важно, чтобы люди, особенно в регионах, увидели, что это интересно и важно государству», — сообщила она.

Специальная Олимпиада — это всемирное движение, занимающееся организацией и проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. Свою миссию движение видит в «организации круглогодичных тренировок и соревнований по различным видам спорта для детей и взрослых с ментальными нарушениями», поскольку это не только помогает семьям, в которых есть такие люди, общаться, но и формирует дружеские и творческие навыки у самих подопечных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России появится новая сеть фитнес-клубов UFC Gym.