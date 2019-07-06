Опубликовано первое фото сына принца Гарри и Меган Маркл после крестин

Первое фото сына герцогов Сассекских — Арчи — появилось в сети после крестин, прошедших в Виндзорском замке в субботу, 6 июля. На кадрах принц Гарри, Меган Маркл и их новорожденный малыш сидят в окружении других членов королевской семьи. В их числе также принц Уильям и Кейт Миддлтон.

«Господи, какие они хорошенькие! Счастья им!» — прокомментировал один из пользователей.

«Красавцы!» — добавил другой.

«Приятно посмотреть!» — написал еще один юзер.

Крестины Арчи прошли в субботу, 6 июля, в закрытом формате. На церемонию не пустили даже СМИ. Британцы были очень возмущены таким решением герцогов Сассекских, поскольку многие из них хотели поздравить королевскую семью со столь важным событием. Возле часовни даже скопилась очередь.

К слову, королевы Елизаветы II на церемонии не было. Она не смогла присутствовать на крещении своего младшего правнука, поскольку у нее заранее были намечены другие планы на 6 июля, которыми она не могла пренебречь. На выходные королева отправилась в Шотландию, где проходит традиционная Неделя Холируд. Это один из важнейших пунктов в светском календаре Виндзоров, когда монаршая особа приветствует тысячи шотландцев с разным социальным статусом во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

По информации осведомленных источников, герцоги Сассекские не стали передвигать дату крестин, хотя знали, что королева не сможет присутствовать на церемонии, так как это самые подходящие выходные для друзей и членов семьи, которые приехали специально из Соединенных Штатов. Среди них мама Меган Маркл Дория Рагланд.

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Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, сделанные у замка 6 июля.