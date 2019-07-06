Видео: Британцы возмущены, что не могут попасть на крестины сына Маркл

Жители Великобритании негодуют из-за того, что не могут попасть на крещение сына герцогов Сассекских — Арчи. Возле часовни Виндзорского замка, где в субботу, 6 июля, проходит церемония, собралась огромная толпа. Однако никого из членов королевской семьи пока невидно.

«Почему они такие закрытые?» — цитирует Mail Online одного из британцев, желающего увидеть принца Гарри, Меган Маркл и мальчика.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что крестины Арчи будут закрытыми для британцев. Королевская семья, в том числе не собиралась пускать в замок и прессу. При этом биограф Гарри Пенни Джуниор уже заявляла, что это огромная ошибка. По ее мнению, Гарри и Меган не могут избегать публичности, поскольку налогоплательщики не позволят им вести частный образ жизни.