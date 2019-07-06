Грузия не будет отказываться от торговли с Россией

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Такое заявление сделала министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

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Фото, видео : ТАСС

Грузия не будет отказываться от торговли с Россией из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По словам Турнавы, торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. По этой причине Грузии невыгодно наносить вред своей же экономике.

«Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет. Экономика, в том числе и экспорт, должна расти, а у вас должен быть выбор торговли с любой той страной, где вы считаете, что ваша продукция будет продаваться лучше», — цитирует политика ТАСС.

Также Натия Турнава добавила, что Россия занимает второе место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что видео с нападением на российскую семью в Грузии оказалось старым.

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