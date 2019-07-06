Видео: Несколько человек серьезно ранены после мощного взрыва в ТЦ во Флориде

В субботу, 6 июля, в торговом центре в городе Плантейшн в американском штате Флорида прогремел взрыв, который практически полностью уничтожил здание. По предварительной информации взорвался газ.

Информация о точном количестве пострадавших не поступала, также нет сведений о погибших, однако на кадрах, опубликованным в сети, можно увидеть несколько человек в крови. Источники в правоохранительных органах отмечают, что пострадавших не менее 20 человек, некоторые из них в критическом состоянии.

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спасатели. По словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, который разрушил здание изнутри. Также есть информация о том, что еще с утра в торговом центре чувствовался запах газа. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент взрыва на крыше горящей пятиэтажки в ХМАО попал на видео.